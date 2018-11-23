السعودية اليوم / رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي : زيارة سمو ولي العهد تمثل مرحلة جديدة من مراحل التكامل بين البلدين



ابوظبي 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

أكد معالي وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية إن دولة الإمارات والمملكة ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية متينة ووطيدة في مختلف المجالات، وهذه العلاقات محل اهتمام ورعاية كبيرين من قِبل قيادتي البلدين.

وأكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هي زيارة لأهله وأشقائه، وهي تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في ظل تنامي العلاقات الأخوية بينهما التي تشهد حالة من الانسجام في الرؤى والمواقف لتشكل نموذجاً يحتذى في العمل العربي المشترك، وهو نموذج تأسّس على موروث متجذّر من التفاهم والتوافق على المستويات كافة، وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الزيارة منوهًا بعلاقات المحبة والأخوة التي تربط البلدين التي تعد علاقات متجذرة مسنودة برؤية مشتركة هدفها نهضة البلدين وخير الشعبين الشقيقين.

// انتهى //

21:39ت م

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ابوظبي 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مرحلة جديدة من مراحل التكامل والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية إن دولة الإمارات والمملكة ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية متينة ووطيدة في مختلف المجالات، وهذه العلاقات محل اهتمام ورعاية كبيرين من قِبل قيادتي البلدين.وأكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هي زيارة لأهله وأشقائه، وهي تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في ظل تنامي العلاقات الأخوية بينهما التي تشهد حالة من الانسجام في الرؤى والمواقف لتشكل نموذجاً يحتذى في العمل العربي المشترك، وهو نموذج تأسّس على موروث متجذّر من التفاهم والتوافق على المستويات كافة، وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأعرب عن اعتزازه بهذه الزيارة منوهًا بعلاقات المحبة والأخوة التي تربط البلدين التي تعد علاقات متجذرة مسنودة برؤية مشتركة هدفها نهضة البلدين وخير الشعبين الشقيقين.// انتهى //21:39ت م0119

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