السعودية اليوم / محافظ صبيا يرأس اجتماع اللجنة السياحية بالمحافظة

صبيا 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واسرأس محافظ صبيا رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة منصور بن زيد الداود أمس ، اجتماع اللجنة بقاعة الإجتماعات بمقر المحافظة .وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالترتيبات الجارية حاليًا لتنظيم كرنفال احتفالي نهاية الشهر الحالي ، والعمل على استثمار المقومات والميزات التي تمتاز بها محافظة صبيا بما يعزز تنميتها في مجال السياحة .وأكد محافظ صبيا حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على تحقيق التنمية السياحية بالمحافظات واستثمار مقوماتها السياحية والتراثية وتقديم البرامج السياحية المتميزة ، متمنيًا التوفيق لأعضاء اللجنة .من جهة أخرى كرم محافظ صبيا منصور بن زيد الداود بمقر المحافظة أمس الموظفين المثاليين المتميزين في الأداء الوظيفي خلال العام الماضي 1439هـ ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التكريم هو بث روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتشجيع إبداعاتهم وتحفيزهم على التميز والعمل على ترسيخ مفاهيم التميز في العمل وزيادة الإنتاجية لتحقيق معايير الجودة ، مما ينعكس على مستوى الأداء العام ، سائلًا الله التوفيق للجميع .// انتهى //21:16ت م0116