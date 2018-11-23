السعودية اليوم / 35 متدربًا في ختام التدريب المسرحي بأحد المسارحة

أحد المسارحة 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واساختتمت وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث أمس ، البرنامج التدريبي "المسرح المدرسي "، الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع وحدة التدريب التربوي وبإشراف إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، وذلك بمعهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة بمحافظة أحد المسارحة .وشارك 35 رائد نشاط في البرنامج التدريبي الذي استمر يومين وقدمه المدرب علي الخبراني ، حيث تناول خلاله التعريف بالمسرح وأهميته في الحياة الثقافية ، فيما اشتمل البرنامج على تقديم لمحة موجزة تاريخية عن المسرح ودور المسرح في بناء شخصية الناشئة ، إلى جانب تدريبات على الصوت وتدريبات على التنفس ، والتعريف بالعنصر الثابت و العنصر المتحرك ، فضلاً عن الاستراتيجيات التدريبية من خلال الجانب العملي التطبيقي وكيفية بناء مشهد يتطور إلى عرض من خلال حركة يؤديها الممثل أو كلمة يقولها .وجاءت الدورة ضمن اهتمامات إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بإعداد وتنفيذ دورات تطويرية لرواد النشاط في المدارس لتأهيلهم بما ينعكس إيجابا على مدارسهم في تنفيذ الفعاليات والأنشطة .// انتهى //21:15ت م0115