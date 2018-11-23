شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: إصدار 1.3 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل
ووصول 956 ألفًا عبر المنافذ الجوية
وأوضح أن مجموع القادمين إلى المملكة 1,039,560 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 362,225 معتمرًا، منهم 242,638 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 119,587 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 677,335 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 7,941 موظفاً، منهم 6,702 من الذكور، و 1,239 من الإناث.
وبيّن المؤشر أن عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ 956,359 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 83,166 معتمرًا، فيما سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
وأشار المؤشر إلى أن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 359,092، تليها إندونيسيا 204,176، بعدها الهند 178,893، ثم اليمن 48,087، وماليزيا خامسا بعدد 37,854 معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من: تركيا 24,104، الجزائر 22,839، الإمارات العربية المتحدة 22,315، بنجلادش 19,675، المملكة المتحدة 16,997 معتمرا.
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