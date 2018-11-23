شكرا لقرائتكم تصادم 3 شاحنات على طريق الرياض – العطيف واحتراق إحداها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - صورة أرشيفية لاحتراق شاحنة



متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع تصادم بين 3 شاحنات على طريق الرياض– العطيف قبل عشيرة؛ ما تسبب في احتراق إحداها.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث تسبب في إغلاق جزئي للطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الحالة وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر حذر من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات منطقة الرياض، تمتد في بعض الأحيان حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له: إن هذه الحالة التي بدأت في الخرج– القويعية– المجمعة والأجزاء المجاورة لها من الساعة الخامسة فجرًا سوف تستمر إلى صباح الأحد.

وفي الداودمي وشقراء- المجمعة- الزلفي والأجزاء المجاورة توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى الثانية من فجر يوم السبت.

وفي العاصمة الرياض توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساء.

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