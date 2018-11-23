شكرا لقرائتكم يا صاين العهد دام العز عنوانك.. محمد بن راشد يرحب بولي العهد بقصيدة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدة جديدة بعنوان، “ترحيب” بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.

وقال محمد بن راشد في قصيدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:

لـكْ الـوفـا يـا مـحـمدْ مـنْ مـحـبِّـينكْ

حـلِّـيـتْ داركْ مـا بـيـنْ أهـلـكْ وخـلانـكْ

وفـي ضـيـافَةْ أبـو خـالـدْ هُـوْ إيـمينكْ

وإنـتـهْ يـمـيـنهْ وشـانـهْ واحـدْ وشـانـكْ

نـفـرحْ بـجـيَّـتـكْ وتـشـرِّفْ مـودِّيـنـكْ

يـاكـاسبْ الـمـجدْ ربِّـكْ عَ الـجدا عـانكْ

أبـوكْ سـلـمـانْ يـدري بـأنْ تـمـكينكْ

حفظْ لبلادكْ وشافْ الصِّدقْ في إيمانكْ

مـنْ أجـلْ هـذا عطاكْ العهدْ في إيدينكْ

يـا صـايـنْ الـعـهـدْ دامْ الـعـزْ عـنـوانـكْ

اللهْ يـديـمْ الـمـودِّهْ وربِّـكْ إيـعـيـنـكْ

عـلـى الـمـهـمِّهْ ويـكـبـتْ كـلْ عـدوانـكْ

نـحـنْ مـعـكْ صـفِّـنـا واحـدْ مـوالـيـنكْ

عَ كـلْ حـالٍ تـرانـا أوثَـقْ إخـوانـكْ

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الإمارات أمس في مستهل جولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.

وعقد الزعيمان الشابان جلسة مباحثات ثنائية تطرقا فيها إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جلسة المحادثات التي جرت في أبو ظبي بزيارة ولي العهد إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معربًا عن اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسار تطور التعاون الإستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على دعائم ومقومات متعددة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

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