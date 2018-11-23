شكرا لقرائتكم حل سهل لأزمة المهندسين العاطلين في المملكة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، حسين الشمري، أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة بدون عمل من 2500 إلى 3000، أما عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500.

وأضاف الشمري، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه لو عين كل مكتب مهندسًا واحدًا فقط لانتهت المشكلة، ناهيك عن المصانع والهيئات والمؤسسات.

وتابع: “يؤلمنا ما يؤلم الزملاء العاطلين، ولدينا مبادرات سترى النور قريبًا ستسهم في رفع معاناتهم ودفعهم لسوق العمل”.

من جانبه، قال محمد بن سعود- مهندس عاطل- وخريج قسم الهندسة الميكانيكية من جامعة ويلكس الأمريكية: إنه متخرج من برنامج الابتعاث من قرابة عام ونصف، ومحاولة البحث عن العمل كانت صعبة؛ لأن شروطًا شبه تعجيزية كانت تواجهه.

أما فهد السمحان، مهندس كهرباء عاطل، فأكد أن المهندسين الأجانب “لوبي” لا يستطيع أن يأخذ منهم معلومة، والأصل في عملهم هو تهميش المهندسين وهدفهم الأساسي “كلنا ضد السعودي”.

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