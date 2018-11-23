شكرا لقرائتكم فيديو.. نائب أمير عسير يحذر: ما فيه مسؤول يغلق مكتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر الأمير تركي بن طلال، نائب أمير منطقة عسير، المسؤولين ورؤساء البلديات من إغلاق أبواب مكاتبهم في وجه المواطنين.

وقال الأمير تركي بن طلال: “إن فكرة المملكة في تأسيسها أن المسؤولين خدام للمواطنين، وسياسة المملكة لا يوجد فيها شيء اسمه مسؤول يغلق بابه.. ولكن في مؤسسته الخاصة يفتح سجلًا تجاريًّا، وهناك يفتح ويغلق على كيفه، ولكن ما دام يعمل في العمل العام فهو خادم”.



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