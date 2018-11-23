شكرا لقرائتكم مياه الأمطار تداهم منازل القصيم وإخلاء 12 أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم، عددًا من الحوادث التي نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن مياه الأمطار داهمت 14 منزلًا بمدينة بريدة، فيما نفذت فرق الدفاع المدني ببريدة عملية إخلاء 12 أسرة بعدد 43 شخصًا تم إيواؤهم بمواقع آمنة، وهم بصحة جيدة، بعد التنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة في حين تم إخلاء عدد 15 منزلًا بمحافظة عنيزة.

وبين أن هطول الأمطار تسببت في بعض حوادث الالتماس الكهربائي واحتجاز بعض المركبات، حيث تم إنقاذ مواطن وأربعة من العمالة وهم بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن دوريات السلامة بالدفاع المدني تراقب الوضع وتعمل على تمرير البلاغات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لمتطلبات الموقف.

وأهاب العقيد أبا الخيل بالإخوة المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر والالتزام بالإرشادات التوعوية التي تصدر من الجهات الرسمية ومنها حسابات المديرية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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