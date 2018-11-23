شكرا لقرائتكم صور.. أمطار الرياض ترسم صورة جمالية لن تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، اليوم الجمعة، لتحولها إلى صورة جمالية، دفعت المواطنين والمقيمين لتوثيقها.

وفي وقت سابق، نبه النظام الآلي للإنذار المبكر على هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات منطقة الرياض، تمتد في بعض الأحيان حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له: إن هذه الحالة التي بدأت في الخرج- القويعية- المجمعة والأجزاء المجاورة لها من الساعة الخامسة فجرًا سوف تستمر إلى صباح الأحد.

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