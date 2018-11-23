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شكرا لقرائتكم الوزير الراجحي يكرم المفتش المطعون من عمالة في البطحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كرم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، المفتش عمر جابر العسيري في مدينة الرياض.
وتعرض المفتش العسيري في وقت سابق للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل عمالة وافدة، وذلك أثناء أدائه لمهامه الميدانية في أحد الأسواق بحي البطحاء.
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