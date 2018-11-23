شكرا لقرائتكم 36 وايت شفط لمواجهة أمطار مكة المكرمة والأوضاع تعود لطبيعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة نتج عنها سرعة جريان مياه الأمطار والسيول؛ ما سبب تلفيات في جزء من طريق مكة المكرمة- جدة القديم في منطقة أم الجود نتيجة حفر المياه المتدفقة إلى عرض الطريق تحت طبقة الأسفلت.

ولفتت إلى أن إدارة الطرق بالأمانة تدخلت سريعًا لمعالجة الطريق في حين صرفت فرق الطوارئ من إدارة مشاريع تصريف السيول وإدارة الكوارث بالأمانة والإدارة العامة للنظافة، مياه الأمطار المتجمعة، كما أزالت الأتربة ونواتج مخلفات مياه الأمطار.

وأوضحت أن عدد الفرق التي باشرت بعض المواقع بلغت 20 فرقة في طريق أم الجود ومنطقة العمرة ومنطقة الشرائع وشارع الحج ومنطقه الحسينية، كما شارك في أعمال معالجة تجمعات الأمطار والسيول 5200 عامل ومشرف وبلغ عدد المعدات المستخدمة، 36 وايت شفط، و4 طلمبات شفط، و65 غرافة متنوعة، بالإضافة إلى 10 شيول و70 قلابًا.

وقالت الأمانة: إن نسبة تشغيل مصارف ومجاري السيول كانت 100%، وأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في جميع الأحياء والشوارع والطرقات ماعدا طريق مكة- جدة القديم بمنطقة أم الجود، حيث تم التعامل مع الموقع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة لعمل تحويل مؤقت للطريق إلى أن يتم إعادة الوضع الطبيعي.

أما فيما يخص طريق المغمس فأكدت الأمانة أنه جاري التنسيق مع وزارة النقل لعمل الإصلاحات اللازمة؛ نظرًا لأن هذا الطريق تشرف عليه وزارة النقل.

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