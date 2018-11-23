الان تتابع وزير العمل يُكرِّم مفتشا طعنته عمالة وافدة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، المفتش عمر جابر العسيري، الذي تعرض في وقت سابق للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل عمالة وافدة في مدينة الرياض، وذلك أثناء أداءه لمهامه الميدانية في أحد الأسواق بحي البطحاء. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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