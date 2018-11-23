شكرا لقرائتكم خبر الأمطار تداهم 29 منزلا في بريدة وعنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركي المحارب - بريدة

داهمت الأمطار بمنطقة القصيم 29 منزلا في مدينتي بريدة وعنيزة، حيث أخلت فرق الدفاع المدني 12 أسرة تضم 43 شخصا وتم إيواؤهم إلى مناطق آمنة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة عددا من الحوادث نجمت عن الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد إبراهيم أباالخيل أن مياه الأمطار داهمت 14 منزلا بمدينة بريدة، فيما أخلت فرق الدفاع المدني 12 أسرة مكونة من 43 شخصا وتم إيواؤهم إلى مواقع آمنة بعد التنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة، في حين جرى إخلاء 15 منزلا بمحافظة عنيزة.

وأضاف أن هطول الأمطار تسبب في تماسات كهربائية واحتجاز بعض المركبات، حيث أنقذ مواطن وأربعة عمال وهم بصحة جيدة، مشيرا إلى أن دوريات السلامة بالدفاع المدني تراقب الوضع، وتعمل على تمرير البلاغات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا لمتطلبات الموقف.