- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. أجواء الخبر الآن مستقرة رغم أمطار الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - على الرغم من الأمطار التي هطلت على غالبية مناطق المملكة اليوم الجمعة، إلا أن أجواء الخبر في المنطقة الشرقية شهدت حالة من الاستقرار.
وبينت صور، الأجواء الصافية في الخبر، على الرغم من تأكيد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجواء الخبر الآن مستقرة رغم أمطار الشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .