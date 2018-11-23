شكرا لقرائتكم صور.. أجواء الخبر الآن مستقرة رغم أمطار الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - على الرغم من الأمطار التي هطلت على غالبية مناطق المملكة اليوم الجمعة، إلا أن أجواء الخبر في المنطقة الشرقية شهدت حالة من الاستقرار.

وبينت صور، الأجواء الصافية في الخبر، على الرغم من تأكيد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.

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