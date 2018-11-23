شكرا لقرائتكم اقتصاد إيران مُهدد بالانهيار بسبب تليغرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد تقرير لموقع “فورين بوليسي”، أن التطبيق الذي ساهم إلى حد كبير في فوز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالانتخابات الرئاسية عام 2017، قد يكون سببًا في “نهايته”.

وبحسب الموقع، يعتمد الإيرانيين كثيرًا على “تليغرام” كمصدر للاطلاع على الأخبار وترويجها، وفي المقابل يعتبر النظام الإيراني التطبيق مصدرًا للتحريض على العنف ونشر الأخبار الزائفة.

ووفق مصدر إيراني لم يكشف الموقع عن اسمه “بعد عام على الانتخابات الرئاسية، قد يصبح تليغرام سببًا في سقوط روحاني.. التطبيق يساهم في الإضعاف المتسارع للعملة المحلية”.

وأوضح “فورين بوليسي”، أن نشر الأخبار الزائفة والشائعات بين التجار ورجال الأعمال يقود العملة الإيرانية إلى هبوط متسارع.

ويستخدم عدد كبير من تجار العملات هذا التطبيق للترويج للدولار، الذي ازداد الإقبال عليه مؤخرًا من قبل الإيرانيين، عقب العقوبات الأميركية التي أثرت على الريال الإيراني.

وفي أبريل الماضي، حظرت السلطات الإيرانية على كل الهيئات الرسمية استخدام “تليغرام”، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

ويتمتع تطبيق “تليغرام” بـامتلاكه لـ40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يعادل شخصًا من أصل اثنين تقريبًا.

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