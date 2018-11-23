شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُكرِّم مفتشاً طعنته عمالة وافدة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

كرَّم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المفتش عمر جابر العسيري، الذي تعرض في وقت سابق للطعن بآلة حادة في كتفه من قِبل عمالة وافدة في مدينة الرياض، وذلك أثناء أداءه لمهامه الميدانية في أحد الأسواق بحي البطحاء.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).