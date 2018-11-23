شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج سيارة مواطن سقطت في «نصف القمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

تمكَّن رجال حرس الحدود بقطاع الخبر مساء يوم أمس (الخميس)، من إخراج سيارة مواطن من مياه شاطئ نصف القمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أنه تمت مباشرة بلاغ مواطن عن سقوط سيارة في مياه البحر بشاطئ نصف القمر، حيث جرى على الفور توجيه الدوريات الساحلية إلى الموقع والتحقق من خلو السيارة من الأشخاص وإخراجها بمساعدة أحد المواطنين الموجودين في الموقع، وتقديم المساعدة المطلوبة لقائدها.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقائدي المركبات مراعاة السرعات المحددة وظروف الطرق والأوقات الممطرة، والحذر من المنعطفات القريبة من البحر واتباع تعليمات السلامة العامة، متمنياً السلامة للجميع.