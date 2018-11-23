شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 12 ساعة.. «الكهرباء» تعيد التيار لأحياء مكة في 120 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

أكدت لـ "الخليج 365" الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الصيانة والعمل الميداني تمكنت من إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين، لجميع المشتركين المتأثرين من الانقطاع المحدود، الذي حدث في عدد من الأحياء السكنية في العاصمة المقدسة وضواحيها، جراء الحالة المطرية التي شهدتها منطقة مكة المكرمة فجر اليوم، واستمرت لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وكشف المهندس عبدالسلام العمري رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء، عن تأثر نحو 154 مغذياً للتيار الكهربائي.

وأكد العمري، أن لدى الشركة كوادر فنية سعودية مدربة ومؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، التي يتطلب التعامل معها بشكل تدريجي حسب أنظمة السلامة في الشركة والدفاع المدني.

وأوضح العمري، أن أجزاء من ضواحي مكة المكرمة، خصوصاً المحيطة بالليث تأثرت بسبب جريان السيول، ولا تزال فرق الصيانة والعمل الميداني تكثف أعمالها لإعادة التيار لهذه الأجزاء.