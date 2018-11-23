شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إخماد نيران مستودع زيوت.. و«المدني» يحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) يحقق الدفاع المدني بجدة، في ⁩حريقاً شب اليوم (الجمعة) في مستودع للزيوت والبطاريات بمساحة 15 في 10 أمتار. يحقق الدفاع المدني بجدة، في ⁩حريقاً شب اليوم (الجمعة) في مستودع للزيوت والبطاريات بمساحة 15 في 10 أمتار. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم محمد القرني، أن غرفة العمليات الموحدة تلقت بلاغاً باندلاع النيران في أحد المستودعات جنوبي جدة، وعلى الفور هرعت آليات الإطفاء مدعومة بعربات السنوركل والسلالم إلى الموقع ونجحت في السيطرة على الحريق قبل انتشاره للمواقع المجاورة، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت مهامها في كشف مسببات الحادثة.



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