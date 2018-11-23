شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 9 أشخاص احتجزتهم سيول الباحة.. وإغلاق 4 عقاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أنقذت فرق الدفاع المدني في الباحة ٩ أشخاص احتجزتهم السيول داخل ٦ مركبات. أنقذت فرق الدفاع المدني في الباحة ٩ أشخاص احتجزتهم السيول داخل ٦ مركبات. كما أغلق الدفاع المدني أربعة عقاب احترازياً نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).



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