شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: ملتزمون بإعادة الخدمة.. وسيول الليث تعوقنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات في محافظة الليث في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن جريان سيول وادي الليث يعوق حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة.

وقال الشركة عبر تويتر اليوم (الجمعة): «جريان سيول وادي الليث تعوق حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة، والشركة ملتزمة بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن».