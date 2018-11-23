شكرا لقرائتكم خبر عن «أعمال الصيانة» تُغلق طريق جدة القديم جزئياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أعلن مرور العاصمة المقدسة عن وجود إغلاق جزئي لطريق جدة القديم بعد كسوة الكعبة، نظراً لوجود أعمال صيانة بطبقات الإسفلت نتيجة الأمطار. أعلن مرور العاصمة المقدسة عن وجود إغلاق جزئي لطريق جدة القديم بعد كسوة الكعبة، نظراً لوجود أعمال صيانة بطبقات الإسفلت نتيجة الأمطار. وناشد المرور عبر «تويتر» كافة السائقين أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.



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