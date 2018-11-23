شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الليث» ينقذ 11 محتجزا داهمتهم السيول المنقولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الذبياني (الليث)

أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالليث 11 محتجزاً على طريقي الساحل الدولي القديم والجديد وذلك بعد أن داهمتهم السيول المنقولة من شرق ميقات يلملم الطريق الدولي، وتسببت في احتجازهم. وقد باشرت فرق الإنقاذ الموقع وقامت بإنقاذ المحتجزين فيما تم إغلاق الطريق الدولي «القديم والجديد» حتى تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع ‏المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني أن الحالات التي تم إنقاذها حتى الآن 11 حالة.