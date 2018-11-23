شكرا لقرائتكم خبر عن «وطن بلا مخالف» تضبط 2135771 مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة حتى أمس (الخميس) عن ضبط 2135771 مخالفاً، منهم 1654552 مخالفاً لنظام الإقامة، و328559 مخالفاً لنظام العمل، و152660 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 35905 أشخاص، 52% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1714 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3018 شخصاً.

وضبطت الحملة 873 مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 834 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً، بينما يتم إخضاع 13276 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 11392 رجُلاً، و1884 امرأة، وأوقعت العقوبات الفورية بحق 340072 مخالفاً، وإحالة 306996 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 373122 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 553466 مخالفاً.