طيران الأمن ينقذ محتجزين بسيل وادي الليث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

باشر طيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم، مهمة إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن أنه أنقذ شخصان من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ، حيث جرى رفعهما إلى الطائرة بعد أن كانا عالقين فوق سيارتهما المحاصرة بمياه الأمطار وسط سيل وادي الليث، ومن ثم نقلهما وإنزالهما في منطقة آمنة.

وتواصل طائرات الأمن طلعاتها الجوية في سماء منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.