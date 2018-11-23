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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي أحد إقالة المدرب "فرانسيسكو أرسي" مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف مساعده "كلاديو". وقال النادي عبر تويتر: سيقود "كلاديو" الفريق بشكل مؤقت حتى وصول المدرب الجديد خلال الأيام القادمة. وكان النادي قد خسر أمس أمام الفتح بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وست خسائر. أحد: الخسارة السادسة تطيح برأس المدرب أرسي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23 أعلنت إدارة نادي أحد إقالة المدرب "فرانسيسكو أرسي" مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف مساعده "كلاديو". وقال النادي عبر تويتر: سيقود "كلاديو" الفريق بشكل مؤقت حتى وصول المدرب الجديد خلال الأيام القادمة. وكان النادي قد خسر أمس أمام الفتح بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وست خسائر. 23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440 08:58 PM أعلنت إدارة نادي أحد إقالة المدرب "فرانسيسكو أرسي" مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف مساعده "كلاديو". وقال النادي عبر تويتر: سيقود "كلاديو" الفريق بشكل مؤقت حتى وصول المدرب الجديد خلال الأيام القادمة. وكان النادي قد خسر أمس أمام الفتح بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وست خسائر. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أحد: الخسارة السادسة تطيح برأس المدرب أرسي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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