"أخضر الصالات" يواجه اتحاد الشرطة المصري ودياً .. غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت سن 20 عامًا، يوم غدٍ السبت، فريق اتحاد الشرطة أحد أندية دوري كرة قدم الصالات المصري، في أولى مواجهاته الودية بمعسكره الحالي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل المعسكر الحالي المرحلة الرابعة من البرنامج التحضيري لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات في إمارة الفجيرة خلالالفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، المؤهلة لنهائيات كأس أمّم آسيا 2019.
وأدى المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، تدريباته اليومية على صالة مجمع تراك الرياضي بإشراف المدرب مبارك الشهراني الذي عمد خلال الحصة التدريبية على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين؛ من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية التي تمت تأديتها برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ليعقب ذلك تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تركزت على التسديد المباشر نحو المرمى .
"أخضر الصالات" يواجه اتحاد الشرطة المصري ودياً .. غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
يلتقي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت سن 20 عامًا، يوم غدٍ السبت، فريق اتحاد الشرطة أحد أندية دوري كرة قدم الصالات المصري، في أولى مواجهاته الودية بمعسكره الحالي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل المعسكر الحالي المرحلة الرابعة من البرنامج التحضيري لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات في إمارة الفجيرة خلالالفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، المؤهلة لنهائيات كأس أمّم آسيا 2019.
وأدى المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، تدريباته اليومية على صالة مجمع تراك الرياضي بإشراف المدرب مبارك الشهراني الذي عمد خلال الحصة التدريبية على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين؛ من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية التي تمت تأديتها برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ليعقب ذلك تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تركزت على التسديد المباشر نحو المرمى .
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
08:31 PM
يلتقي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت سن 20 عامًا، يوم غدٍ السبت، فريق اتحاد الشرطة أحد أندية دوري كرة قدم الصالات المصري، في أولى مواجهاته الودية بمعسكره الحالي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل المعسكر الحالي المرحلة الرابعة من البرنامج التحضيري لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات في إمارة الفجيرة خلالالفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، المؤهلة لنهائيات كأس أمّم آسيا 2019.
وأدى المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، تدريباته اليومية على صالة مجمع تراك الرياضي بإشراف المدرب مبارك الشهراني الذي عمد خلال الحصة التدريبية على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين؛ من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية التي تمت تأديتها برفقة مدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ليعقب ذلك تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تركزت على التسديد المباشر نحو المرمى .
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المصدر : الخليج 365
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