أوقاف ابن ثالبة تستعد لتوزيع مليون شجرة سدر في المجاردة

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بدأت أوقاف ابن ثالبة الخيرية الاستعداد لتدشين أحد أبرز مشاريعها الخيرية، وهو أكبر مشتل خيري متخصص في السدر على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك لتوزيع مليون شجرة سدر في محافظة المجاردة.
وقال لـ"الخليج 365" محمد موسى القرني، مدير أوقاف ابن ثالبة الخيرية: هذا المشروع تم إعلانه في وقت سابق، والإعداد له جيدًا طيلة هذه الفترة التي تلت الإعلان؛ ليتم تشكيل نواة عمل صلبة، تستطيع المجموعة الاعتماد عليها في تحقيق هدفها، ولتمنح المشروع الاستمرارية والديمومة؛ وذلك تبعًا للتنوع في برامج الأوقاف؛ لتخدم (الفرد، المجتمع والبيئة).
وأضاف: يمتلك الآن الوقف أكثر من 65 ألف شتلة جاهزة للغرس، وسيعقبها عدد مماثل، يتم التجهيز له في فترة زمنية عمرها 20 يومًا. وبعون الله سيتخطى الوقف حاجز المليون شجرة خلال أقل من عام واحد فقط بإذن الله.
وأكمل: ذلك لا يعني أن العمل سيتوقف، بل سيتمر بعون الله؛ فمنذ إعلان المشروع ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني تتواصل مع الوقف في نقل الشتلات وغراسها؛ ليطول ذلك الغرس كل أرجاء الوطن المبارك ما أمكن ذلك.
وأوضح القرني: لذلك أعد الوقف بعض الشراكات مع تلك الجهات؛ لنحقق رؤيتنا، والوصول للهدف المنشود، وتجاوزه إلى أبعد مدى نستطيع الوصول إليه.
أوقاف ابن ثالبة تستعد لتوزيع مليون شجرة سدر في المجاردةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-11-23
بدأت أوقاف ابن ثالبة الخيرية الاستعداد لتدشين أحد أبرز مشاريعها الخيرية، وهو أكبر مشتل خيري متخصص في السدر على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك لتوزيع مليون شجرة سدر في محافظة المجاردة.
وقال لـ"الخليج 365" محمد موسى القرني، مدير أوقاف ابن ثالبة الخيرية: هذا المشروع تم إعلانه في وقت سابق، والإعداد له جيدًا طيلة هذه الفترة التي تلت الإعلان؛ ليتم تشكيل نواة عمل صلبة، تستطيع المجموعة الاعتماد عليها في تحقيق هدفها، ولتمنح المشروع الاستمرارية والديمومة؛ وذلك تبعًا للتنوع في برامج الأوقاف؛ لتخدم (الفرد، المجتمع والبيئة).
وأضاف: يمتلك الآن الوقف أكثر من 65 ألف شتلة جاهزة للغرس، وسيعقبها عدد مماثل، يتم التجهيز له في فترة زمنية عمرها 20 يومًا. وبعون الله سيتخطى الوقف حاجز المليون شجرة خلال أقل من عام واحد فقط بإذن الله.
وأكمل: ذلك لا يعني أن العمل سيتوقف، بل سيتمر بعون الله؛ فمنذ إعلان المشروع ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني تتواصل مع الوقف في نقل الشتلات وغراسها؛ ليطول ذلك الغرس كل أرجاء الوطن المبارك ما أمكن ذلك.
وأوضح القرني: لذلك أعد الوقف بعض الشراكات مع تلك الجهات؛ لنحقق رؤيتنا، والوصول للهدف المنشود، وتجاوزه إلى أبعد مدى نستطيع الوصول إليه.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
08:22 PM
يُعد أكبر مشتل خيري متخصص على مستوى الشرق الأوسط
بدأت أوقاف ابن ثالبة الخيرية الاستعداد لتدشين أحد أبرز مشاريعها الخيرية، وهو أكبر مشتل خيري متخصص في السدر على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك لتوزيع مليون شجرة سدر في محافظة المجاردة.
وقال لـ"الخليج 365" محمد موسى القرني، مدير أوقاف ابن ثالبة الخيرية: هذا المشروع تم إعلانه في وقت سابق، والإعداد له جيدًا طيلة هذه الفترة التي تلت الإعلان؛ ليتم تشكيل نواة عمل صلبة، تستطيع المجموعة الاعتماد عليها في تحقيق هدفها، ولتمنح المشروع الاستمرارية والديمومة؛ وذلك تبعًا للتنوع في برامج الأوقاف؛ لتخدم (الفرد، المجتمع والبيئة).
وأضاف: يمتلك الآن الوقف أكثر من 65 ألف شتلة جاهزة للغرس، وسيعقبها عدد مماثل، يتم التجهيز له في فترة زمنية عمرها 20 يومًا. وبعون الله سيتخطى الوقف حاجز المليون شجرة خلال أقل من عام واحد فقط بإذن الله.
وأكمل: ذلك لا يعني أن العمل سيتوقف، بل سيتمر بعون الله؛ فمنذ إعلان المشروع ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني تتواصل مع الوقف في نقل الشتلات وغراسها؛ ليطول ذلك الغرس كل أرجاء الوطن المبارك ما أمكن ذلك.
وأوضح القرني: لذلك أعد الوقف بعض الشراكات مع تلك الجهات؛ لنحقق رؤيتنا، والوصول للهدف المنشود، وتجاوزه إلى أبعد مدى نستطيع الوصول إليه.
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المصدر : الخليج 365
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