دهم دار ضيافة مخالف سوّق لنفسه بادعاءات باطلة بالشرقية.. مفاجأة داخل الفيلا!

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت الأطفال في غرف غير مهيأة وتم إخلاء الموقع منهم والموظفين وإغلاقه

لم تجد إحدى دور الضيافة المخالفة بالمنطقة الشرقية طريقة للتسويق لنفسها سوى بالادعاء أن لديها موظفات مختصات في علاج اضطرابات الصوت والكلام في طريقة لكسب أكبر عدد من المنتسبين، ولكن احتيالهم لم يدم طويلاً؛ حيث تمكنت الجهات المختصة من مداهمة الفيلا التي تم تحويلها إلى دار ضيافة لتكتشف أن الدار ليست مرخصة، بالإضافة إلى جملة من المخالفات أبرزها توظيف عمالة مخالفة وكذلك استضافة الأطفال وسط بيئة غير مناسبة.

وعلمت "الخليج 365" أن الجهات المختصة لدى مداهمتها للفيلا المذكورة تفاجأت بوجود حوش خاص بالدجاج والطيور وبعض الحيوانات الأليفة، كما تم وضع الأطفال داخل المنزل في غرف غير مهيأة ولا تصلح أن تكون دار ضيافة.

وكانت الجهات المختصة، ممثلة بالأمن الوقائي ومركز التنمية الاجتماعي ومكتب العمل، قد داهمت الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة بحق القائمين على الدار، كما تم إخلاء الدار من الموظفين والأطفال وإغلاق الدار.

يُذكر أن مداهمة دار الضيافة يأتي ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لإغلاق دور الضيافة غير المرخصة بعد رصد جملة من المخالفات والتجاوزات في العديد من الجوانب أبرزها ما يتعلق بالتوظيف وبيئة العمل.