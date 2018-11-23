سقوط عمود إنارة يقطع التيار الكهربائي عن "قراض السوحة" بأضم

محمد بن مسعود - الدمام - عقب أمطار غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أضم اليوم الجمعة في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بالمحافظة.

وكانت محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطاراً غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة وربوع العين وحقال والمرقبان، وقد سالت على إثرها الأودية والسيول.

وكانت السيول قد تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرية (قراض السوحة) منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى إعداد هذا الخبر.