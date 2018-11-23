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انت الان تتابع سقوط عمود إنارة يقطع التيار الكهربائي عن "قراض السوحة" بأضم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أضم اليوم الجمعة في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بالمحافظة.
وكانت محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطاراً غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة وربوع العين وحقال والمرقبان، وقد سالت على إثرها الأودية والسيول.
وكانت السيول قد تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرية (قراض السوحة) منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى إعداد هذا الخبر.
سقوط عمود إنارة يقطع التيار الكهربائي عن "قراض السوحة" بأضمعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-23
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أضم اليوم الجمعة في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بالمحافظة.
وكانت محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطاراً غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة وربوع العين وحقال والمرقبان، وقد سالت على إثرها الأودية والسيول.
وكانت السيول قد تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرية (قراض السوحة) منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى إعداد هذا الخبر.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
08:12 PM
عقب أمطار غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أضم اليوم الجمعة في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بالمحافظة.
وكانت محافظة أضم قد شهدت اليوم أمطاراً غزيرة شملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة وربوع العين وحقال والمرقبان، وقد سالت على إثرها الأودية والسيول.
وكانت السيول قد تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرية (قراض السوحة) منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى إعداد هذا الخبر.
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المصدر : الخليج 365
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