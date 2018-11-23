شاهد.. رئيسة بلدية ذهبان تقف على إزالة مياه الأمطار وتكشف النتائج بالأرقام

محمد بن مسعود - الدمام - قالت لـ"الخليج 365": جرى رفع 4500 متر مكعب و24 شارعاً متضرراً والداخلية 84

وقفت رئيسة بلدية ذهبان "شذى المهنا"، اليوم، على أعمال إزالة المياه، عقب الأمطار التي ضربت محافظة جدة والمراكز التابعة لها.

وقالت "المهنا" لـ"الخليج 365": إن الأمطار هطلت عند الساعة الواحدة وخمس دقائق من بعد منتصف ليلة أمس الخميس، واستمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً وكانت غزيرة؛ مشيرة إلى أن المواقع الحرجة كانت في 13 موقعاً، ويجري العمل على إزالتها، كما بلغ عدد الشوارع المتضررة 24 شارعاً، وعدد نقاط الشوارع الداخلية 84 نقطة.

وأضافت: "كمية المياه التي تم رفعها حتى الآن بلغت 4500 متر مكعب، كل الكمية تم رفعها من النقاط الحرجة التي لم يكتمل رفعها ويجري العمل لإكمالها".