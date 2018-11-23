أول سعودية تلتحق بـ"ناسا": تكريم الملك أمر عظيم.. 22 صاروخاً وشركتي توقفت!

محمد بن مسعود - الدمام - روت أمها عنها حديثاً يلامس العاطفة: كانت تتساءل عن كثرة النجوم وتطلب الوصول لها

وصفت أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهندسة الصواريخ والمراكب الفضائية، مشاعل الشميمري، تكريمَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في احتفالية منطقة القصيم؛ بأنه كان أمراً عظيماً بالنسبة لها، وقالت: "هذا مثال للجميع؛ أن مَن يثابر يصل".

وقالت "الشميمري"، خلال حديثها اليوم لبرنامج "بالمختصر": "حبي وشغفي لهذا المجال دفعني للأمام، ونفود "عنيزة" أوصلتني لما أنا عليه.. وقررت أنني سأصنع صواريخ وأنا عمري 6 سنوات"؛ مشيرة إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقها؛ كونها أصبحت نموذجاً يقتدي به الكثيرون.

وبيّنت أن دخولها لمواقع التواصل الاجتماعي؛ هو لزيادة المعرفة والطموح، ولفتت إلى أن الصواريخ النووية التي تعمل عليها، مختلفة.. وذكرت أنها "عملت على 22 صاروخاً غير نووي"، واعتبرت "الفضول" مفتاحاً للمعرفة إن كان لا يوقفه إلا الوصول للمعلومة.

وفي حديث يلامس العاطفة بين الأم "عائشة الزامل" وابنتها "مشاعل الشميمري"، استذكرت الأم طفولة ابنتها: "كانت تتساءل عن كثرة النجوم في السماء، وتطلب منها الوصول لها"، وأضافت: "دعوتُ الله وتمنيتُ لابنتي تحقيق أمنايتها مستقبلاً، بعد أن شعرتُ أنه سيكون لها شأن عظيم".

وتحدثت "الشميمري" عن سبب تأسيس شركتها الخاصة "مشاعل أيروسبيس"، وكشفت عن المصاعب التي واجهتها؛ إذ أشارت إلى أنها كانت تعمل من 6 ص إلى 1 بعد منتصف الليل دون توقف وكلل أو ملل، ولم تكن تشعر بالتعب؛ إذ كانت تعمل بشغف؛ لافتة إلى أن ذلك دفعها لتأسيس شركة خاصة بها عام 2010؛ لكنها توقفت بداية 2015 بسبب أزمة التمويل، ودعت المستثمرين لدعمها وتمويل مشروعات شركتها.

وقد اختارت المهندسة "الشميمري" درباً معقداً في تصنيف الآخرين، وبعيد كل البعد عن عالمنا العربي؛ وصفها الجيش الأمريكي بـ"النموذج الملهم للنساء"؛ فمهندسة الصواريخ والمركبات الفضائية "مشاعل الشميمري"، هي أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".