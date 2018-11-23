"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والبطاريات

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أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والبطاريات بمساحة ١٥ في ١٠ متراً.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة، أنه تم إخماد الحريق قبل امتداده للمواقع المجاورة دون أي إصابات ولله الحمد.
"مدني جدة" يخمد حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والبطارياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والبطاريات بمساحة ١٥ في ١٠ متراً.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة، أنه تم إخماد الحريق قبل امتداده للمواقع المجاورة دون أي إصابات ولله الحمد.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
07:51 PM
قبل امتداده للمواقع المجاورة دون وقوع إصابات
أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مستودع للزيوت والبطاريات بمساحة ١٥ في ١٠ متراً.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة، أنه تم إخماد الحريق قبل امتداده للمواقع المجاورة دون أي إصابات ولله الحمد.
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المصدر : الخليج 365
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