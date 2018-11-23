ارتفاع ضحايا انفجار سوق أوركزاي شمال باكستان إلى 32 قتيلاً

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر طبية: أصيب أكثر من 30 شخصاً بينهم حالات حرجة جداً

أكدت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في سوق بمنطقة أوركزاي شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً.

وقالت مصادر طبية إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة كوهات القريبة، مشيرة إلى أن بين الجرحى حالات حرجة جداً.

ومن جانبها، أوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة تزن ثمانية كيلوجرامات زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما كان السوق مكتظاً بالحركة.

ومن جهته، دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزعماء الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الانفجار في أوركزاي واعتبروه عملاً إرهابياً جباناً.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، في حين تواصل أجهزة الأمن التحقيق للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الانفجار.