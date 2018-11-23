السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف

عام / أمطار على منطقة الجوف

سكاكا 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف مصحوبة بزخات من البرد ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ، كما شهدت مراكز شمال وشرق سكاكا أمطار ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:19ت م

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سكاكا 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف مصحوبة بزخات من البرد ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ، كما شهدت مراكز شمال وشرق سكاكا أمطار ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:19ت م0104

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