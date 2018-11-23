السعودية اليوم / وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال في بلادها

عام / وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال في بلادها
عدن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، ابتهاج الكمال، أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسي المطلوب لحماية الأطفال في البلاد .
ودعت في كلمة لها أمام دورة تدريبية في مجال الحماية النفسية والطفولة عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف، المنظمات الدولية العاملة في البلاد لزيادة دعمها في المجال الصحي .
وأشارت، وفق ما أوردته " وكالة الأنباء اليمنية "، إلى ضرورة التخفيف من معاناة الأطفال جراء الازمة اليمينة، ومضاعفة الجهود من أجل تقديم الرعاية والدعم النفسي المطلوب لهم .
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19:59ت م
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