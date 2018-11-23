شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة : لاتعديلات على دخول المسافرين وسياراتهم إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة بالاردن بأنه وبعد التواصل مع الجهات الأردنية المعنية -وبالتحديد الإدارة العامة للجمارك الأردنية- افادت بأنه لا يوجد اية تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة، والتي كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة ثمانية أشهر، سواءً كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة.

وتتقدم السفارة بالشكر للإخوة الاردنيين العاملين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم في غالب الأحيان مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول.

وقالت السفارة في بيان لها أيضا أن التعليمات رقم( 2 ) لسنة 2001 الخاصة تسمح بإدخال السيارات الأجنبية برخص إدخال مؤقت لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة خمسة أشهر أخرى عند توفر الشروط الواردة بالتعليمات وبالأخص الضمانات اللازمة للتمديد ( دفتر مرور دولي تربتك) أو كفالة بنكية صادرة سندا لنص المادة (139) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والتي أجازت للمواطنين العرب والأجانب بإدخال سياراتهم للمملكة بحيث لا يسمح للشخص الواحد الاستفادة من مهلة جديدة إلا بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إخراج السيارة من المملكة

وأشارت السفارة إلى أن الجماك الاردنية أكدت على تقدم الجامعات الأردنية بعض التسهيلات للطلبة العرب والاجانب الذين يدرسون فيها لتجديد إقامة السيارات المسجلة بأسمائهم وفقا التعليمات التي تنص على تجديد إقامة السيارات التي يجلبها الطلبة العرب والأجانب لفترة زمنية وطيلة فترة الدراسة وتجدد وفقا لحاجة الطالب عند مراجعته للتمديد وتصل لمدة سنة وفقا للشروط التالية:- أن تكون السيارة مرخصة للمدة الزمنية المطلوبة. أن تكون مضمونة بدفتر مرور ساري ويغطي المدة المطلوبة. إبراز شهادة إثبات طالب من الجامعة. أبراز تامين ساري المفعول.