شكرا لقرائتكم 5 ساعات من الأمطار والغبار على القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة القصيم، وتحديدًا بريدة وعنيزة والبكيرية والبدائع والمذنب والنبهانية والفوارة والأجزاء المجاورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الواحدة صباح يوم غد السبت.

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