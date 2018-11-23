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شكرا لقرائتكم التعليم تُحسن مهارات الطلاب وتعزز قدراتهم اللغوية بمشروع جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن وزير التعليم، أحمد العيسى، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير “مناهج لغتي” والتي تم تخصيصها للصفوف الأولية.
ولفت العيسى إلى أنه تم تجريب المرحلة الأولى من المشروع حاليًّا في 40 مدرسة ابتدائية (بنين وبنات)، حيث يأتي هذا امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.
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