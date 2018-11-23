شكرا لقرائتكم بعد أزمته الصحية.. نجم السعودية يُعيد خالد عبدالرحمن إلى جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعود الفنان خالد عبدالرحمن في أولى إطلالاته الفنية، غدًا السبت، من خلال البرنامج الجماهيري الكبير “نجم السعودية”، الذي يذاع في التاسعة مساء على قناة “SBC”.

واختار عبدالرحمن برنامج “نجم السعودية” ليطل من خلاله مجددًا على جمهوره بعد تعافيه من أزمته الصحية التي دامت أكثر من شهر؛ لما يتمتع به البرنامج من مكانة مميزة، وشعبية كبيرة تمكنه من الوصول إلى الملايين من معجبيه ومستمعيه بالمملكة ودول الخليج.

وكان الفنان خالد عبدالرحمن قد فاجأ جمهوره عبر حسابه في “تويتر” الشهر الماضي بإعلانه عن إصابته بوعكة صحية، طالبًا الدعاء، ليستجيب له جمهوره بإطلاق وسم بعنوان “دعواتنا لخالد عبدالرحمن”، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا، عبّر فيه متابعوه عن حبهم للفنان الكبير، من خلال الدعاء له ومشاركة مجموعة من أغانيه التي أكدت مكانته الخاصة في قلوب محبيه.

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