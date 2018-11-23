شكرا لقرائتكم يحدث الآن.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحالة الجوية، مساء اليوم الجمعة، كما توضح رادارات الهيئة.

ولفتت الأرصاد إلى تأثر كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية والجوف بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، بينما تتأثر تبوك بأمطار متوسطة.

وأكدت الأرصاد أن مركز التواصل الرقمي سيعلن مستجدات الحالة الجوية على مختلف مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، توقع نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد أيمن غلام، أن تستمر الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الجنوبية لمحافظة جدة حتى الغد.

وقال غلام: “يتوقع أن تستمر الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الجنوبية لمحافظة جدة.. بينما تتحرك الجبهة سريعًا أثناء عبورها للمملكة، ستتأثر محافظة جدة غدًا بإذن الله تعالى بالأمطار”.

يذكر أن أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة تعرضت فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة.

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