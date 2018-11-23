شكرا لقرائتكم القبض على قائد مركبة في الرياض صدم أخرى من الخلف وهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - قبض مرور منطقة الرياض على قائد المركبة الذي اصطدم بسيارة أخرى من الخلف وهرب من الموقع بطريقة عرّضت سلامة قاصدي الطريق للخطر. وأوضح المرور أنه جاري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة في الرياض صدم أخرى من الخلف وهرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .