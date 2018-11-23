شكرا لقرائتكم سيول وادي الليث تعوق إعادة الكهرباء لبعض أجزاء المحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت السعودية للكهرباء أن جريان سيول وادي الليث أعاقت حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة.

وشددت الشركة على التزامها بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، باشر طيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم، مهمة إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن أنه تم إنقاذ شخصين من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ، حيث تم رفعهم إلى الطائرة بعد أن كانوا عالقين فوق سيارتهم المحاصرة بمياه الأمطار من وسط سيل وادي الليث ومن ثم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.

وتواصل طائرات الأمن، طلعاتها الجوية في سماء منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.

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