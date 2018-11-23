شكرا لقرائتكم متى يُصرف دعم حساب المواطن وما علاقته ببرنامج حافز ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كما أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسارات بعض المستفيدين عبر خدمة العملاء، أنه منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيله في حساب متابعات الخليج 365، ولكن سيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة، ولابد من الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل غير ذلك ومصدر الدخل مخصص من حافز.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

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