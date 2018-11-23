الان تتابع ضبط أكثر من 1.6 مليون مخالف لنظام الإقامة بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 2135771 مخالفا، منهم 1654552 مخالفاً لنظام الإقامة، و328559 مخالفاً لنظام العمل، و152660 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 35905 أشخاص، 52% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1714 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3018 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 873 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 834 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13276 وافداً مخالفاً، منهم 11392 رجُلاً، و1884 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 340072 مخالفاً، وإحالة 306996 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 373122 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 553466 مخالفاً.