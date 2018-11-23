ضبط 2135771 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمختلف المناطق والمنطلقة في 26 صفر 1439 وحتى أمس، نحو مليونين و135 ألف مخالف. نتائج الحملات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات 2135771 مخالفا، منهم 1654552 مخالفا لنظام الإقامة

328559 مخالفا لنظام العمل

152660 مخالفا لنظام أمن الحدود ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 35905 أشخاص، منهم 52 % يمنيو الجنسية

45 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

ضبط 1714 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 3018 شخصا. رابعا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 873 مواطنا، منهم

834 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم

39 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13276 وافدا مخالفا منهم 11392 رجلا

1884 امرأة سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 340072 مخالفا 306996 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

373122 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

553466 مخالفا رحلوا إلى بلدانهم



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