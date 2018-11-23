ضبط 2135771 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمختلف المناطق والمنطلقة في 26 صفر 1439 وحتى أمس، نحو مليونين و135 ألف مخالف.
نتائج الحملات:
أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات 2135771 مخالفا، منهم
- 1654552 مخالفا لنظام الإقامة
- 328559 مخالفا لنظام العمل
- 152660 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 52 % يمنيو الجنسية
- 45 % إثيوبيو الجنسية
- 3 % جنسيات أخرى
- ضبط 1714 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
- رابعا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 873 مواطنا، منهم
- 834 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم
- 39 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
- 11392 رجلا
- 1884 امرأة
- 306996 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- 373122 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
- 553466 مخالفا رحلوا إلى بلدانهم
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