شكرا لقرائتكم خبر استعادة 710 آلاف م2 من أراضي الدولة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فهد الرياعي - أبها استعادت أمانة منطقة عسير أخيرا نحو 710.933 م2 من 37 موقعا على مستوى المنطقة ضمن حملة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه الحملة تأتي بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومساندة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد ونائبه، حاثا على ضرورة الإزالة الفورية لتعديات الأراضي وتطبيق الأنظمة بشكل فوري، وتحقيق العدالة في الاستفادة من تلك المواقع لخدمة المواطنين، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع والعمل على استغلالها كمتنزهات ومناطق تخدم جميع السكان، حتى لا تتحول إلى أمر يصعب التعامل معه، موجها بتكثيف أعمال فرق المتابعة ومراقبة تعديات البناء على مختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.



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