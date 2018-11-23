شكرا لقرائتكم خبر 1,3 مليون تأشيرة عمرة والباكستانيون الأكثر وجودا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

بلغ عدد تأشيرات العمرة منذ بداية موسم العام الحالي وحتى 14 ربيع الأول 1,318,605 تأشيرات، ووصل إلى المملكة 1,039,560 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين حاليا 362,225 معتمرا، منهم 242,638 في مكة المكرمة، بينما يوجد 119,587 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 677,335 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 7,941 موظفا، منهم 6,702 من الذكور، و1,239 من الإناث.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.

المعتمرون القادمون: