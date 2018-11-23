1,3 مليون تأشيرة عمرة والباكستانيون الأكثر وجودا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
بلغ عدد تأشيرات العمرة منذ بداية موسم العام الحالي وحتى 14 ربيع الأول 1,318,605 تأشيرات، ووصل إلى المملكة 1,039,560 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين حاليا 362,225 معتمرا، منهم 242,638 في مكة المكرمة، بينما يوجد 119,587 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 677,335 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 7,941 موظفا، منهم 6,702 من الذكور، و1,239 من الإناث.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.
المعتمرون القادمون:
- 956,359 معتمرا عبر المنافذ الجوية
- 83,166 معتمرا عن طريق المنافذ البرية
- 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية
- أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب:
- 359,092 الباكستانية
- 204,176 الإندونيسية
- 178,893 الهندية
- 48,087 اليمنية
- 37,854 الماليزية
- 24,104 التركية
- 22,839 الجزائرية
- 22,315 الإماراتية
- 19,675 البنجلاديشية
- 16,997 البريطانية
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