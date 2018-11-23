القائم بأعمال السفارة السعودية بالإمارات: زيارة ولي العهد تأتي في ظروف دقيقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد القائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سعود بن فهد السويلم، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين قادة البلدين والشعبين الشقيقين، ووحدة الهدف والمصير، وتعزز ما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وقال "السويلم" لـ"سبق": "هذه الزيارة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة وما تواجهه من تدخلات أجنبية تهدد أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكداً أن البلدين يعملان على السعي لأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التشاور والتنسيق المستمر بين القادة في البلدين.

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